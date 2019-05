Soud zprostil otce šéfa lihové mafie Radka Březiny obžaloby v případu praní špinavých peněz

Radek Březina byl i podle svého přiznání hlavou organizace, která téměř za patnáct let dodala na trh desítky milionů litrů lihu. Počátky Březinova nelegálního obchodu s lihem se datují do 90. let, kdy v Ostravě získal Likérku Daněk. Namísto legálního a zdaněného lihu v ní začal pro výrobu lihovin ve velkém používat vyčištěný syntetický líh, na jehož úpravu sám Březina sestrojil zvláštní zařízení. Později začala Březinova skupina podvádět při denaturaci etanolu.