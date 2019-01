Soud opět řeší případ takzvané lihové mafie. Správci nemovitostí a skladu lihu žádají zproštění obžaloby

Případ správce Březinových nemovitostí Ivana Kováříka a Tomáše Pantlíka, který se staral o sklad v Olomouci, bude soud projednávat i v pátek. Oba dva muži žádají zproštění obžaloby.

Prodlení v projednání případu způsobilo dovolání i stížnosti v této rozsáhlé kauze. Krajský soud se nebude muset zabývat celým případem takzvané lihové mafie, ale pouze částí, která se týká obžalovaných.

U Pantlíka jde o sklad v Olomouci-Holici, kde se členové gangu snažili na poslední chvíli tajně ukrytý líh zdenaturovat či vypustit. Kovářík měl na starost sklady v Ostravě.

Soud loni vyhověl odvolání obou mužů

Kovářík původně dostal trest devět let a dva měsíce vězení a Pantlík, který jako jediný nebyl souzen za účast na organizované skupině, podmínku. Vrchní soud ale loni vyhověl jejich odvolání s odůvodněním, že vina nebyla bez pochybnosti prokázána. Případ se tak vrátil krajskému soudu.

Důležitý svědek Kaláč dnes u soudu řekl, že Kovářík se podílel na provozu skladu s lihem v Ostravě a o černém trhu věděl. „Kovářík musel vědět, co je to za líh, od koho je, kam patří a co s ním má dělat. Určitě pracoval na příkaz bratrů Březinových,“ uvedl. Kaláč si nyní odpykává devítiletý trest.