Obžaloba je plná lží a výmyslů. Nepochopil jsem, co je mi kladeno za vinu, řekl před soudem Rittig

Spolupracujícího obviněného Kubisku z účetní firmy Peskim označil Rittig za lháře a podvodníka. „Nikdy v životě mě neviděl, nikdy jsem se s ním nebavil, nikdy jsme si nevolali, vůbec jsem nevěděl, že existuje. Přitom popisuje můj život, jako bychom byli kamarádi a chodili spolu na pivo. Detailně popisuje můj obchodní příběh – člověk, který se mnou nikdy nemluvil. Všechno, co o mně řekl, je z doslechu,“ zdůraznil lobbista.

Rittig si prý obžalobu přečetl několikrát, a přesto dodnes nepochopil, co je mu kladeno za vinu. „Jak jsem pochopil z dokazování, dopravnímu podniku nevznikla žádná škoda. Žádné výnosy z trestné činnosti nebyly zjištěny. Nevím proto, co jsem měl legalizovat.“

„Obžaloba je plná lží a výmyslů. Hodně lží je tam o mně, a bylo prokázáno, že to jsou lži,“ uvedl Rittig, podle nějž je kauza „totální neprokázaný nesmysl“. „Nemám a nikdy jsem neměl nic společného s Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Nevím o tom, že bych dostal nějaké peníze od dopravního podniku, nenašel jsem o tom jediný důkaz,“ podotkl.

Bývalý ředitel dopravního podniku Dvořák, jemuž hrozí trest od pěti do deseti let vězení, svou závěrečnou řeč u soudu přednesl v úterý a vinu rovněž odmítl. „Nestanovil jsem kritéria výběrového řízení, nevěnoval jsem se mu. Nikdy jsem žádným způsobem do tohoto výběrového řízení nevstupoval. Státní zástupce nepředložil žádný důkaz, že dopravnímu podniku vznikla škoda nebo že jízdenky od Neographu byly předražené,“ řekl.

Státní zástupce Adam Borgula v půlce dubna navrhl, aby pražský městský soud poslal bývalého ředitele Dvořáka a lobbistu Rittiga shodně na pět let do vězení. Ve své závěrečné řeči žádal také, aby dostali peněžitý trest ve výši 10 milionů korun a zákaz činnosti. Muži se podle obžaloby podíleli na rozsáhlém tunelování podniku, který údajně přišel nejméně o 457,5 milionu korun.

„Vina byla všem obžalovaným plně prokázána,“ prohlásil Borgula. Kromě Dvořáka a Rittiga proto navrhl potrestat také dalších 14 obžalovaných. I pro většinu z nich žádal nepodmíněné tresty na spodní hranici sazby, pokuty ve výši pěti až deseti milionů korun a zákazy činnosti. U spolupracujícího obviněného Kubisky žalobce navrhl, aby soud od potrestání upustil.

V kauze je 17 obžalovaných

Případ má dvě hlavní větve. První se týká smluv, které dopravní podnik uzavřel v roce 2008 v souvislosti se zajištěním prodeje jízdenek, tisku jízdenek a vzniku elektronické jízdenky. Druhá popisuje údajné praní špinavých peněz vyvedených na základě těchto kontraktů.

Obžaloba viní v první větvi tři bývalé zaměstnance DPP: Dvořáka, ekonomického ředitele Ivo Štiku a šéfa služeb podniku Tomáše Petanu. S nimi se z podezření na zpronevěru a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky zpovídali jednatel firmy Cross Point Pavel Švarc, Jan Janků z papírny Neograph a Peter Kmeť za karibskou firmu Cokeville Assets. Obviněni byli původně i bývalý pražský radní pro dopravu Radovan Šteiner (ODS) a šéf firmy Crowsnest Antonín Vilímec, oba ale mezitím zemřeli.