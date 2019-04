Kauza Pražského dopravního podniku vrcholí. Výběrová řízení jsem neovlivňoval, hájí se Dvořák

Bývalý manažer dopravního podniku, jemuž horzí trest od pěti do deseti let vězení, u pražského městského soudu vinu odmítl. „Nestanovil jsem kritéria výběrového řízení, nevěnoval jsem se mu. Nikdy jsem žádným způsobem do tohoto výběrového řízení nevstupoval. Státní zástupce nepředložil žádný důkaz, že dopravnímu podniku vznikla škoda nebo že jízdenky od Neographu byly předražené,“ řekl.

Vypovězení smlouvy s předchozím dodavatelem jízdenek nebylo podle Dvořáka účelové, ale nutné, protože kontrakt obsahoval 22 neplatných dodatků, a pokračovat v něm by tak znamenalo rozpor se zákonem. „Smlouva patřila do balíku stovek smluv, které bylo potřeba vypovědět a přesoutěžit. Druhým důvodem k jejímu vypovězení byla špatná kvalita poskytovaných služeb,“ uvedl Dvořák.

V souvislosti s kauzou zkritizoval státního zástupce Adama Borgulu a zpochybnil motivaci a nezaujatost Nadačního fondu proti korupci (NFPK), který upozornil na případ údajně předražených jízdenek od Neographu.

Borgula podle Dvořáka zničil profesní i rodinné životy obviněných. „Osm let skákal a šlapal po lidech, i když už měl v ruce dokumenty, které ukazovaly, že šlo spíše o politický a mocenský boj než o trestní skutek,“ konstatoval manažer.

Je to Randákova msta, tvrdí Dvořák

Dvořák dále podotkl, že se dříve znal a stýkal se současným členem správní rady NFPK Karlem Randákem. Zprostředkovával mu prý schůzky s lobbisty, mimo jiné s podnikatelem Romanem Janouškem, když se Randák snažil udržet v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace. „Když se to nepodařilo, začal pan Randák svou životní vendetu proti všem, kdo byli spojeni s ODS. Není náhodou, že protikorupční fond má sídlo v domě mé exmanželky,“ řekl Dvořák.

Vedle Dvořáka a Rittiga čelí obžalobě dalších 15 lidí, jde o zpronevěru a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky či praní špinavých peněz.