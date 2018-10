Spolupracující obviněný popsal strukturu firem v kauze údajného tunelování pražského dopravního podniku

Narodil se 3. ledna 1963. Vyučil se prodavačem, praxi absolvoval v pražském lahůdkářství U Paukertů. V roce 1981 nastoupil do podniku Potraviny Praha a o dva roky později se stal vedoucím samoobsluhy. Počátkem 90. let se Rittig stal promotérem boxerských zápasů a začal podnikat v oblasti luxusní módy. Podle týdeníku Respekt si Rittigovy firmy půjčily u Komerční banky několik set milionů korun, které ale podle týdeníku nesplatily, načež byl dluh vyveden do České konsolidační agentury.

Trvalé bydliště má v Monaku, odkud příležitostně jezdí do České republiky. Kromě toho se zdržuje také v Dubaji, kde získal rezidenční vízum. Média ho označovala za jednoho z „kmotrů“ ODS, kteří měli velký neformální vliv na rozhodování pražského magistrátu, zejména na jím vypisované zakázky. Přisuzován mu je i vliv na bývalého středočeského hejtmana a exministra Petra Bendla.