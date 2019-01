Kauza DPP: Sitta mladší na rozdíl od otce před soudem vypovídal. „Smlouva vznikla až příliš hladce, to bylo podezřelé“

Jízdenky pro dopravní podnik původně dodávala Státní tiskárna cenin a německá tiskárna Schwarz Druck – první z nich do automatů, druhá do trafik. Společník z Neographu, nyní obžalovaný Jan Janků, přišel podle Sitty s tím, že zakázku by mohl nově získat právě Neograph. Sitta se pak na tvorbě smlouvy podílel v technických záležitostech.

Na jaře 2009 se prý v účetnictví Neographu objevila první faktura za poradenství od firmy Cokeville Assets. „Ptal jsem se pana inženýra Janků přes telefon, co je to za provizi a komu. Okřikl mě, ať to po telefonu neřeším a že je to podmínka dopravního podniku,“ tvrdí svědek.

„Doklady o Cokeville Assets byly první hmatatelný důkaz, který jsme s otcem měli. Proto jsem kontaktoval policii, aby se to prošetřilo,“ řekl Sitta a připomněl, že je to už deset let. Policisté prý po něm chtěli, aby v Neographu zůstal a shromažďoval další materiály. Dva roky se podle něj nedělo nic a věci dostaly spád až poté, co Sitta inicioval schůzku s ředitelem protikorupční policie.