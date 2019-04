Církevní náhrady jsou dar a ty se v Česku daní, tvrdí Ondráček. Nestoudné a drzé, soud to roznese na kopytech, oponuje Feri

přehrát video Události, komentáře: Zdeněk Ondráček, Dominik Feri

„My se domníváme, že jak byly výpočty (náhrad) udělány, tak jsou předražené a zprávy, o které jsme se opírali, to potvrzují. Mluvíme o darech a dary jsou v České republice daněny,“ řekl poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM). Poslanec Dominik Feri (TOP 09) takové vysvětlení odmítl. „Podle mě to není dar a přijde mi nestoudné a drzé o tom jako o daru mluvit. Jestli byl za totality zabaven nějaký majetek, tak ten neležel u ledu. Plynuly z něj výnosy, dle odborných posudků 160 miliard. Režim vyplácel církvím peníze na to, aby fungovaly, to je 60 miliard, ale těch 100 miliard někde zůstalo. To zůstalo za nehtem.“ Feri je pro zachování schváleného postupu, který byl dlouho vyjednávaným kompromisem. „Nejenom mezi státem a církvemi, ale i mezi církvemi jako takovými. Činily se mnohé ústupky, církve se vzdaly náhrad za mrtvý a živý inventář, římskokatolická církev se vzdala 20 procent, které by jí náležely. Nabořovat tento dlouhá léta vybojovávaný kompromis a konsenzus je naprosto nestoudné, snad skoro stejně jako hovořit o tom jako o daru,“ uvedl.

Náhrady jsou přehnané, tvrdí kritici Podle komunistů i dalších kritiků byly náhrady přehnaně vysoké a překračovaly hodnotu toho, co bylo zabaveno před rokem 1948, minimálně zhruba o 50 miliard korun. „Tvrdíme, že oprávněný nárok církví byl již zcela naplněn. Co bylo ukradeno, bylo vráceno,“ prohlásil ve sněmovně poslanec ANO Jiří Mašek. Feri je přesvědčen o tom, že nebylo vydáno víc, než mělo být. Výnosy z pozemků, lesů a budov podle něj překračují to, co stát za komunismu a až do roku 2012 církvím vydal. Zpětně měnit sedm let starou dohodu odmítá. „Smlouvy se mají dodržovat, církve něco legitimně očekávají a doufám, že to Ústavní soud roznese na kopytech,“ řekl. Podle něj nikdo během projednávání ve sněmovně nepřinesl konkrétní položky, které podle kritiků byly předražené. „Naopak my jsme přinášeli konkrétní příklady, například pozemků v Praze, které byly oceňovány úplně neuvěřitelně, 40 korun za metr a přitom tržní cena byla několik tisíc korun,“ podotkl.

Komunista Ondráček ale uvedl příklady opačné. „Existují desítky a stovky pozemků třeba v pohraničí, které nemají hodnotu, která byla vyčíslena, a která je stonásobně nižší,“ tvrdí. Poslanecká sněmovna podle něj rozhodla jasnou většinou 113 ku 57 hlasům. „Sněmovna je suverén, a jestli jsme parlamentní demokracií, tak se rozhodlo. Vím, že se s tím nemusíte smířit, ale tak to prostě je,“ řekl. „Není to tak, že se církvím něco dá. Ono se jim vrátí, co bylo ukradeno, a ještě se jim řekne – do budoucna s tím budete muset hospodařit, protože stát vám už nic nedá. To jste v debatě vůbec neřekli. Úspora za padesát let, od roku 2012 do 2062, by při zachování současného modelu byla 25 miliard korun,“ upozornil Feri.

Fakta Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi Zákon počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Většina žádostí o majetek byla už vyřízena, sporné případy řeší soudy, u kterých jsou stovky žalob. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během třiceti let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci (z toho přes 47 miliard má dostat římskokatolická církev).

Zdroj: ČTK