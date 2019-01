Odškodnění se nedaní, a už vůbec ne dvakrát, zlobí se Duka. Podle Graubnera se politici vezou na vlně populismu

„Je to postoj, který odráží nesouhlas se schválením zákona. Na druhou stranu já se snažím o to, aby ty finanční prostředky, pokud zůstanou v rozpočtu, šly na památky, které je skutečně potřebují,“ hájí návrh ministr Staněk.

Podle Duky by zdanění církevních náhrad dopadlo především na ty nejmenší a nejslabší náboženské společnosti. „Především se dotýká židovské komunity, kterou připravil o majetek nacismus, neproběhly žádné náhrady v krátkém období třetí republiky, pak přišel komunismus a připravil je o další majetek. Ti jsou tímto krokem nejvíc postihnuti.“

„I my cítíme, že je to porušení slušného chování, smlouvy, zákona. Protože odškodnění se nedaní. V případě návrhu, že částka, kterou by mělo zdanění činit – kolem 380 milionů – bude poskytnuta na opravu církevních památek, musíme říct, že bude zdaněna dvakrát. Jednou nám byla zdaněna částka odškodnění a podruhé to, co vložíme do opravy těchto památek,“ uvedl Duka.

Církve podle něj potřebují s opravou památek spíš pomoci. „Když jsme nastoupili do doby svobody, tak VUT v Brně odhadlo, že dluh na našich zdevastovaných objektech je 40 miliard korun. To je v přepočtu na současnou dobu 400 miliard,“ tvrdí kardinál.