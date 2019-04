Začaly zápisy do prvních tříd. Jak rodiče zjistí, že jejich dítě potřebuje odklad?

Letos se zápisy do prvních tříd základních škol konají od pondělí 1. do úterý 30. dubna.

Povinná školní docházka začne v září všem dětem, které do konce srpna oslaví šesté narozeniny. Mladší děti mohou do první třídy nastoupit také, ale jen pokud o to rodiče požádají a žádost doplní doporučením školní poradny (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), případně lékaře.

Nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce je přestupek, za který hrozí pokuta až 5000 korun.

Do konkrétních škol jsou děti přijímány přednostně na základě spádovosti. Pokud na školu připadne příliš mnoho dětí s trvalým bydlištěm v okolí a škola pro ně nemá dost místa, je to podle ministerstva chyba obce, která se na to měla připravit s předstihem. Řešit situaci, kdy se na školu přihlásí příliš mnoho spádových dětí, musí podle ministerstva opět řešit primárně obec, nikoliv škola. Škola se nemůže podle ministerstva při rozhodování o tom, které dítě ze spádové oblasti přijme, orientovat na základě toho, jestli už dítě má na škole sourozence, zda chodilo do místní školky nebo zda dosáhlo při testování zralosti lepších výsledků. Mohlo by jít o diskriminaci. Nicméně pokud na to má základní škola kapacitu, může přijmout i dítě s nespádovým bydlištěm.

Samotný zápis se skládá z formální části, kdy rodič podává přihlášku k zápisu do první třídy, a mootivační části, kdy mohou učitelé sledovat, jak se dítě chová; tato motivační část ale není povinná. Může to mít nicméně podobu maximálně dvacetiminutového rozhovoru s dítětem (víc budoucí prvňáček podle ministerstva nezvládne) nebo zhruba hodinové hry. Není to ale diagnostika, nýbrž seznamování učitelů s žáky, a závěry z této části zápisu nelze použít při rozřazování dětí do jednotlivých tříd. Přihlásit dítě lze i elektronicky, školy ale preferují, pokud se dítě zúčastní zmíněné motivační části.

Školy musí při zápisu informovat rodiče třeba o tom, v jakém jazyce se na škole vyučuje, doporučují odklad nebo individuální vzdělávání, nebo upozorňují na možnosti různých podpůrných opatření.

Rodiče mohou požádat ředitele školy o odklad nástupu do první třídy, musí to ale odůvodnit doporučením ze školní poradny a od lékaře či klinického psychologa. Žádost ale musí podat do konce dubna. Na možnost odložit školní docházku musí škola upozornit rodiče, kteří přijdou dítě zapsat; pokud o odklad rodiče nepožádají, musí škola dítě do první třídy přijmout.

Rodiče by měli školu informovat o tom, že jejich potomek má zdravotní nebo jiné obtíže, které mohou mít vliv na proces vzdělávání. Škola ale nesmí na základě těchto informací dítě odmítnout.

O tom, jak se ředitel školy rozhodl, musí rodiče informovat bezodkladně, resp. do třiceti dnů od zahájení řízení. Rozhodnutí musí obsahovat také odůvodnění, tedy informace o počtu přihlášených dětí, kapacitě školy a kritériích k přijetí dítěte. Pokud odůvodnění chybí, musí být takové rozhodnutí ředitele školy v odvolacím nebo přezkumném řízení zrušeno. Odvolat se lze do 15 dnů ode dne doručení ke krajskému úřadu kraje.

Pokud ani pak rodiče s nezapsáním dítěte do první třídy nesouhlasí, mohou se odvolat ke krajskému úřadu nebo ve správním řízení obrátit na soud. Jejich postoj ale nesmí ohrozit školní docházku dítěte: to je tak přijato automaticky na svou spádovou školu.