Mýto vyjednal resortní tým, říká Ťok. Faltýnkovu roli nechce snižovat, ani zveličovat

Jaroslav Faltýnek ve sněmovně vysvětloval svoji roli v mýtném tendru. Tvrdí, že hrozila ostuda hnutí ANO. Jak hodnotíte jeho roli? Skutečně nebylo ministerstvo schopné vyřešit mýto samo, že do toho vstoupil sám pan Faltýnek?

Je potřeba, abychom rozlišovali časové souslednosti. Pan Faltýnek říkal, že do toho vstoupil v době prvního prodloužení (smlouvy s Kapschem). Dovedu si představit, že tam nějaká role byla, ale tendr opravdu dělalo ministerstvo samo.

Vadilo vám, že do toho vstupoval?

Budu úplně upřímný. Nevěděl jsem, že do toho v roce 2017 vstupoval. Nemám žádnou takovou informaci.

Poslední koaliční rada proběhla začátkem roku 2017, kdy se to mýto vypsalo. Žádná další nebyla. Poslední dopravní koaliční rada, která zasedala, rozhodla o tom, jak se má mýto rozšířit. Tím skončila. O žádném dalším jednání koaliční rady nevím.

Uškodil, nebo pomohl pan Faltýnek něčemu?

Opravdu nechci vstupovat do řízení. Byl-li spáchán nějaký čin, tak to přece musí prověřit policie. Chci říct jen jednu věc a konstatovat zcela jednoznačně: z mého pohledu – a z pohledu toho, co udělalo ministerstvo dopravy – celý tendr proběhl transparentně, nikým a ničím ovlivňován nebyl. Jestli tam bylo ovlivňování jiné, musí prokázat policie. Za mě v této věci prostě nikdo jednat neměl. Vypsali jsme tendr a s nikým se nejednalo.

Chápu správně, že tedy byla chyba, že pan Faltýnek vyjednával?

Nechci hodnotit pana Faltýnka ani vyšetřování. Do toho mě, prosím, nenuťte.