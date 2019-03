Voják obžalovaný z terorismu popírá, že se v Doněcké oblasti zapojil do bojů po boku separatistů

V únoru 2016 zadržela turecká policie na letišti v Istanbulu Jana Silovského. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do syrského Džarábulusu, a tam se připojit k bojovníkům Islámského státu (IS). Tureckým policistům se muž přiznal, ti ho poslali zpět do ČR.

Silovský se nejdříve doznal i českým vyšetřovatelům. Prý počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS a zabíjet lidi. Silovský, který má psychické problémy, později zpochybnil, že se chtěl v Sýrii skutečně zapojit do bojových akcí IS.

U soudu Jan Silovský řekl, že do Sýrie nejel zabíjet, ale nechat se tam zabít. Krajský soud v Plzni mu v únoru 2017 za podporu a propagaci terorismu ve stadiu pokusu uložil trest tři a čtvrt roku za mřížemi. Kvůli schizoidní poruše, již potvrdili znalci, uložil soud Silovskému ochranné léčení v ambulantní formě.

Odvolací Vrchní soud v Praze trest zpřísnil na šest let, rozsudek v listopadu 2017 potvrdil i Nejvyšší soud.