Násilně nás vyhánějí a dělají tu nelegální hotel, zní z českých bytů spravovaných ruskou ambasádou

Po příjezdu Těrentěva do Prahy v roce 2015 se nájemníci bytů začali dozvídat, že jejich nájemní smlouvy na dobu určitou už nebudou automaticky prodlužovány, jak bylo do té doby zvykem. Místo toho náhle a bez varování skončily.

„Byl to konec roku 2015. Patnáctého prosince si mě pozval do kanceláře a řekl, abych se odstěhovala do konce roku. Během dvou týdnů najít byt a odstěhovat se,“ popisuje svůj šok ze setkání s novým správcem Julija Kramářová.

Těrentěv žádost o rozhovor pro ČT odmítl. „Nemůžu. Jděte pryč, nebo zavolám policii,“ řekl.

Podle novináře Prchala z Deníku N ale Těrentěv není „obyčejný nižší diplomat“. „Zjistili jsme to i díky ruským novinářům, kolegům, které jsme oslovili. Těrentěv má vysoké krytí přímo z Moskvy, přímo z Kremlu. Je příbuzný jednoho z vysoce postavených pracovníků v kancelářích ruského prezidenta Vladimira Putina. Alexander Těrentěv se přiženil do významné rodiny Javniků a přes svého tchána se dostal až téměř k Putinovi. Díky tomu se dostal až sem, do České republiky,“ tvrdí Prchal.

Nájemnice, která do bytu vchází balkónem

Těrentěvův příchod do Prahy znamenal, že lidé v bytovém komplexu patřícím českému státu dostali strach. Nájemníci tvrdí, že zažili i to, když jejich sousedé po příchodu domů nenašli své vchodové dveře.

To byl případ mimo jiné Julije Kramářové, která se rozhodla o svých zkušenostech s Těrentěvem promluvit. „Přišla jsem dvacátého dubna domů a dveře byly pryč. Vysadili je a dali do vedlejšího bytu. A dvanáctého června to samé. Zavolala jsem českou policii. Vystupovali z výtahu a jeden druhému řekl: Hele, brácho, to vidím poprvé. A ten druhý na to: No jo, to jsou Rusové,“ popisuje Kramářová.