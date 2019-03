Český Krumlov zpoplatní vjezd autobusů. Rychlá turistika město dusí

„Když sem přijede milion turistů a 16 tisíc autobusů, pro tak malé město je to skutečně obrovská zátěž,“ popisuje místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann (KDU-ČSL). Autobusy obvykle zastavují zdarma na malém parkovišti, kde vyloží turisty. Ti vyrážejí na zámek a do centra.

Skupiny turistů z Asie podle jednatele Sdružení průvodců v Českém Krumlově Oto Šrámka rychle městem prolétnou, vyfotí si ho z vyhlídek a zase odjíždí do jiných destinací. Řidiči autobusů mezitím čekají na své klienty a někteří ve snaze ušetřit parkují, kde to jen jde. „My je chceme zpoplatnit, aby ta rychlá zájezdová turistika přinášela něco do městské kasy,“ přibližuje ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu Petr Troják.