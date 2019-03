Česko vyhrálo u Evropského soudního dvora spor kvůli údajným odpadům v Polsku

Evropská komise na záležitost poprvé upozornila v listopadu 2014. O rok později odmítla argumenty české strany, že zásilky jedné české firmy do Polska by měly být klasifikovány jako produkt, a vyzvala proto Česko k jejich odvozu zpět na jeho území.

České orgány to ale odmítaly, Komise proto v roce 2016 postoupila záležitost Soudnímu dvoru EU. Spor mezi Českem a Polskem o klasifikaci toho, co vlastně do Polska od jižního souseda doputovalo, pak trval tři roky.