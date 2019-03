Schillerová obejde ministry za ANO, zda splnili "domácí úkol" a našli úspory v rozpočtu

„Je to o debatě. Spolupráce je nezbytná, protože oni nejlépe vědí, zda jsou na jednotlivých resortech schopni redukovat nějaké agendy,“ řekl Alena Schillerová před prvním kolem schůzek – zatím s ministry za hnutí ANO. U schůzek má být také premiér Andrej Babiš (ANO).

Státní rozpočet na rok 2020 by měl mít podle ministryně financí Aleny Schillerové čtyřicetimiliardový schodek. Je to stejný rozdíl mezi příjmy a výdaji jako letos, ministerstvo se však obává zpomalení ekonomiky, a tak chce výdaje osekat. Jednotlivým ministerstvům dala domácí úkol najít, kde se dá ušetřit. Úředníci tak už několik týdnů analyzují a počítají.

Ministerstvo zdravotnictví podle svého šéfa Adama Vojtěcha (za ANO) zatím škrtlo 54 volných míst a omezilo výdaje na IT. „Jsme připraveni k nějakým podobným úsporám, ale je otázka, jestli mohou být na mém resortu tak velké,“ podotkl.

Plošné škrty zaměstnanců si naopak neumí představit ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „U nás to není jen ministerstvo, ale i resortní organizace typu České inspekce životního prostředí, České geologické služby, Českého hydrometeorologického ústavu a dalších. Na mě vychází úspora zhruba na 350 lidí, to není málo,“ upozornil.

Z nich je „nejbohatším“ ministrem Dan Ťok (za ANO) s resortem. Ten je jedním ze smířlivějších ministrů. „Víme, že bychom si poradili s deseti procenty zaměstnanců,“ připustil. Ani on si ale nemyslí, že by dokázal splnit „velká očekávání“, která má ministryně financí.

Státní výdaje na obranu by se měly v příštích letech výrazně zvyšovat, přesto se požadavky Aleny Schillerové týkají i ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) a jeho podřízených. Kde by mohli škrtat, má ukázat pracovní skupina. Náčelník generálního štábu Aleš Opata ale dopředu varoval, že nesmí být přerušen proces modernizace armády.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) má jasněji. „Budeme se snažit ušetřit zejména na provozu, na tom, že budeme identifikovat činnosti, které nejsou efektivní,“ plánuje.

Podle Hamáčka i ministryně financí ví, že není možná „desetiprocentní decimace“

Ministři za ČSSD pak rovnou tvrdí, že pokud chce Alena Schillerová snížit plánovaný schodek, musí to učinit jinak než prostřednictvím škrtů na jednotlivých ministerstvech. Desetiprocentní úspora je podle nich nereálná. „Úspora je možná v řádu tří procent. Ale musíme jít cestou slučování oddělení, redukce počtu představených. To není o rychlém řešení,“ míní ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Ten zároveň odmítl, že by vláda zkrátka v posledních letech nabrala úředníky a nyní je zase chtěla povyhazovat. „Pokud nám je někde vyčítáno, že za posledních pět let narostli zaměstnanci státu o 40 tisíc, tak 31 tisíc z nich jsou učitelé a nepedagogičtí pracovníci. Těžko budeme trend otáčet a propouštět učitele nebo školníky,“ upozornil. Domnívá se, že i Schillerová už ví, že není možná „desetiprocentní decimace“.

Jana Maláčová (ČSSD), která řídí ministerstvo s vůbec největším rozpočtem, tedy půlbilionový resort práce a sociálních věcí, uvedla, že zatím zrušila Fond dalšího vzdělávání s 650 zaměstnanci, ze kterých přejde přímo na ministerstvo jen asi 50. Dále ještě připouští úsporu „na úrovni stovek milionů“ po revizi dávek na bydlení.

Petříček: ČSSD bude chtít zvedat daň pro banky, aby vylepšila příjmovou část rozpočtu

Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček v nedělních Otázkách Václava Moravce uvedl, že budou chtít sociální demokraté vyjednávat o zvýšení daně pro banky na 25 procent z nynějších 19. Hnutí ANO ovšem zavedení sektorové daně odmítá.

„Já si dovedu představit, že banky, které samy přiznávají, že mají rekordní zisky, by se mohly podílet na financování veřejných služeb více,“ uvedl v debatě Tomáš Petříček. Podle něj by se zavedení sektorové daně pro banky nepromítlo do koncové ceny pro zákazníka – na rozdíl třeba od trhu mobilních operátorů. Podle něj je totiž v bankovním sektoru v Česku silně konkurenční prostředí.