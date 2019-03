Na chystané změny ve státní maturitě si stěžuje Asociace češtinářů. V otevřeném dopise ministrovi se dožaduje jednání

V dopise češtináři kritizují radikální zásahy do maturitní zkoušky. Změny byly údajně navrženy bez odborné diskuze. „Nevíme, se kterými vzdělávacími institucemi, organizacemi či konkrétními odborníky jste podobu novely konzultoval. Z hlediska těch, jejichž práce se maturitní zákonná norma nejvíce týká, tedy ředitelů a učitelů středních škol, učitelů a metodiků cizích jazyků, matematiky a češtiny, žádná transparentní diskuse neproběhla,“ stojí přímo v otevřeném dopise.

„Pan ministr ohlásil, že tu novelu předkládá ve chvíli, kdy proběhla odborná a politická diskuze. Ale on k té diskuzi ‚zapomněl' pozvat prakticky kohokoliv, kdo k tomu měl co říct. Novela umožní části nejslabších žáků maturitu získat, v matematice zřejmě představuje přechodovou fázi k tomu, aby povinná zkouška z tohoto předmětu nakonec zavedena nebyla,“ řekl ČT předseda Asociace češtinářů a iniciátor otevřeného dopisu Josef Soukal.

Část maturity by byla plně v rukou škol

Ministerstvo školství poslalo návrh novely školského zákona do připomínkového řízení. Návrh by měl od roku 2021 změnit podobu státních maturit.

Státní část maturit by se měla podle novely skládat pouze z didaktických testů. Ústní zkoušky a písemné práce z češtiny a cizích jazyků by byly opět, jako před lety, v plné kompetenci škol. Na jaře 2022 by navíc měli žáci povinně maturovat z matematiky.

Asociaci vadí právě to, že by se maturity částečně vrátily do působnosti škol. „Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka by se vrátila téměř na úroveň před zavedením státní maturity. Kromě jiného hrozí, že část škol nebude ničím regulována a může se vrátit ke staré praxi, kdy drtivá většina maturity testovala literární historii a nepracovalo se s četbou,“ uvedl předseda asociace Soukal.