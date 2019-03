Solární elektrárna na Moldavě vydělává stovky milionů, podle žalobců přitom vůbec neměla vzniknout

Všem obžalovaným hrozí vězení od 5 do 12 let. O kauze solární elektrárny na Moldavě Reportéři ČT vysílali poprvé už před dvěma lety. Podle tehdy i dnes platných předpisů rozsáhlá stavba, která dnes zaměstnává soudy, neměla v horách nikdy vyrůst.

Do územního plánu byla solární elektrárna sice dodatečně zanesena, ale stále nemá platné stavební povolení. To původní totiž úřady v roce 2016 zrušily jako nezákonné a o novém povolení ani po třech letech ještě nerozhodly. Podle oslovených právníků je nepřijatelné, aby tady léta existovala stavba, která není řádně povolena.

„Do územního plánu se dostala jenom proto, že byla dostavěna. Dostavěna byla jenom proto, že stavebník nerespektoval zákaz činnosti. To všechno podle mne nahrává tomu, že je to černá stavba, která má být odstraněna,“ domnívá se Ivana Ježková ze Spolku přátel zeleného údolí Muldy.

„Není to záležitost jen našeho občanského sdružení, jenom mne samotné. Mám naproti chalupu a koukám se na to každý den, ale je to problém celé společnosti. My všichni na ten podvod přispíváme. To je špatně,“ říká Ivana Ježková ze Spolku přátel zeleného údolí Muldy.

Elektrárna, která dál vyrábí státem štědře dotovaný solární proud, vynesla svým majitelům už čtvrt miliardy korun. Vyplývá to z obžaloby, kterou se zabývá Krajský soud v Brně.

„Provozovateli elektrárny bylo dosud vyplaceno 268 milionů korun, což je škoda, která vznikla trestnou činností. Za dobu životnosti fotovoltaické elektrárny by byla provozovateli této elektrárny vyplacena až jedna miliarda korun, což je škoda, která by vznikla, pokud by tato trestná činnost nebyla odhalena,“ počítá státní zástupkyně Lastovecká. Budoucí výnosy elektrárny byly až do rozhodnutí soudu státem zmrazeny.

Obžalovaní spolupracovali s Novákem

Jedním z obžalovaných je solární investor Ahmad Raad, český podnikatel libanonského původu a bývalý vlivný regionální politik ODS z éry premiéra Mirka Topolánka, který se doposud skrýval za anonymní kyperskou firmou. K případu se odmítá vyjádřit. Podle jeho advokáta Milana Štětiny jsou vznesená obvinění naprosto nedůvodná.

Ahmad Raad investoval do elektrárny na Moldavě prostřednictvím firmy Talwin, kterou v inkriminované době vlastnil s bývalým politikem ODS Alexandrem Novákem. Během policejního vyšetřování se oba z vedení firmy stáhli. Podle státní zástupkyně se nepodařilo prokázat, že by se Novák na trestné činnosti svých spolupracovníků podílel. Proto sám obviněn nebyl.

Společnost Talwin ale dodnes sídlí v areálu v Pražské ulici v Chomutově, který je centrem většiny podnikatelských aktivit Alexandra Nováka a jeho manželky. „Je tady mnoho stop a silných indicií, že přestože pan Novák v tom solárním byznyse vidět není, tak ho ze zákulisí ovládá nebo přinejmenším ovlivňuje,“ tvrdí bývalý chomutovský novinář Jan Rödling.

Alexandra Nováka se Reportérům ČT zastihnout nepovedlo. Na opakované volání ani SMS zprávy nereagoval. Také jeho žena Eva Nováková odmítla případ pro Českou televizi komentovat.

Dalším obžalovaným je přitom Novákův spolupracovník Vladimír Čermák. „Dlouhodobě pro něj pracuje v jeho firmách, takže bezpochyby je to jeho blízký člověk nebo blízký kolega,“ upozornil Jan Rödling.

Také Čermák ale případné spojení s Novákem odmítá komentovat. „V téhle kauze to jméno neprobíhá, takže se nebudeme vyjadřovat,“ uvedl pouze Čermákův advokát Michael Kis.