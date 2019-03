Vydání exsenátora Nováka, spojeného i se solárním byznysem, se protahuje. Německo chce víc informací

Velkou část obviněných tvoří hodnotitelé projektů. Experti projekty bodovali a na základě jejich doporučení o nich definitivně rozhodoval výbor ROP Severozápad. Operační program podpořil 536 projektů částkou 19,4 miliardy korun. Škoda způsobená obviněnými podle některých informací dosáhla 13,9 miliardy.

Podle vyšetřovatelů právě Alexandr Novák spolu s podnikatelem spjatým s ústeckou ODS Danielem Ježkem měli při manipulacích s dotacemi hlavní slovo. Díky svému vlivu podle detektivů dokázali ovlivnit celý proces přidělování dotací.

Případ zadržených Nováka a Ježka už prověřuje i Evropská komise a dotačními podvody na severu Čech se zabývá také ministerstvo financí. Výsledkem můžou být nové audity.

Metody podvodů rozkryl bývalý šéf ROP Severozápad

V několika dotačních kauzách figuroval i bývalý šéf ROP Severozápad Petr Kušnierz, jehož soud odsoudil na pět let vězení za přijímání úplatků a zneužití pravomoci, v roce 2014 byl podmínečně propuštěn. Letos ho ústecký krajský soud potrestal zatím nepravomocně sedmi lety za ovlivňování projektů. Kušnierz popsal v několika dokumentech pochybné manipulace a ovlivňování projektů v ROP Severozápad. Sepsal i seznam 54 projektů, které byly podle něj ovlivněny.

Samotné vyšetřování severočeských dotací může trvat i déle než jeden rok. Policie už totiž soudu avizovala, že hodlá vyslechnout více než sto dvacet svědků, upozornil redaktor ČT Jiří Hynek.

K Novákovi vedou stopy i od solární elektrárny v Krušných horách

Novákovi a Ježkovi, který zůstává v české vazbě, teď policie obstavila 234 pozemků v severních Čechách. Řadu z nich vlastní napůl. Podle zjištění Reportérů ČT vedou k Novákovi stopy i od fotovoltaické elektrárny u Chomutova. Tu ale policie neobstavila. Majitelem je firma Talwin.

Elektrárna získala licenci na provoz v prosinci 2010 a díky tomu prodává elektřinu za nejvýhodnější cenu, která se solárníkům právě v roce 2010 přidělovala. Podle dostupných výkazů vydělala elektrárna za prvních 5 let provozu zhruba čtvrt miliardy korun. Pokud by vydělávala stejně po celých 20 let, po které má nárok na podporu od státu, získal by její majitel za tu dobu zhruba miliardu korun, uvedl reportér ČT Michael Fiala.

Alexandr Novák a jeho blízcí obchodní partneři byli od roku 2010 v představenstvu i dozorčí radě firmy TALWIN. „Sám Alexandr Novák tam do roku 2014 figuroval s Danielem Ježkem, kdy postupně oba dva poté odešli,“ uvedl Milan Eibl, analytik Transparency International ČR.

Pusťte si celou reportáž: