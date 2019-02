Česko chce spolu s Polskem potírat odpadové mafie. Řešit se budou i skleníky

Zároveň by chtěl vytvořit po dohodě s ministrem vnitra a policejním prezidentem tým, který by se zabýval „envirokriminalitou“.

Vyšetřování kauzy v Moravskoslezském kraji podle Brabcových informací dosud policie neuzavřela. Kraj podle ministra nabídl možnost finanční spoluúčasti na řešení. Stále se jedná o tom, kde by mohl být odpad zlikvidován. „Vždycky, když by se jednalo o nějaký mezisklad, tak to logicky v tom místě vyvolá ne úplně pozitivní reakci místních. Lidově řečeno to tam prostě nechtějí, takže jsem požádal Moravskoslezský kraj, aby pomohl zkoordinovat tyto snahy,“ uvedl Brabec.

Pro ministerstvo je podle něj klíčová minimalizace ekologických bezpečnostních rizik a rizika přístupu neoprávněných osob.

S přeshraničním převozem nebezpečného odpadu má podle Kowalczyka problém také Polsko. Panuje podezření, že odpad byl převezen do této země i z České republiky, ale také jde o odpady z Velké Británie nebo Německa.

„V Polsku jsme v minulém roce přijali nový zákon o odpadech. Způsobil, že naše inspekce životního prostředí má pracovníky, kteří vykonávají službu 24 hodin a jsou připraveni velmi rychle na takové případy reagovat ve spolupráci s celní a finanční správou a policií,“ poznamenal Kowalczyk.

Skleníkové světlo

V případě Citronexu Polsko legislativní možnosti nemá, řekl také polský ministr. Český resort dostal v posledních měsících stížnosti z Liberecka, řekl Brabec. Problém před dvěma a půl lety společnost řešila investicí milion eur (zhruba 26 milionů korun) do zastínění.

Potíž se týká skleníku, který polská společnost vybudovala v těsné blízkosti elektrárny Turów a kde pěstuje rajčata. V roce 2015 bylo světlo ze skleníku vidět i ze vzdálenosti 60 kilometrů. V září 2016 společnost Citronex informovala, že investovala do clony s 97procentní účinností.