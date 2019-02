Frýdek-Místek může zlikvidovat nebezpečný odpad, nemusí čekat na konec vyšetřování

„Máme papír z ministerstva životního prostředí, že to můžeme zlikvidovat, takže teď se ten náš plán trochu mění a hledáme specializovaná zařízení, která to mohou zlikvidovat,“ uvedl Pobucký.

Město původně předpokládalo, že bude muset čekat na dohledání původce odpadů. Po právní analýze se ale podle Pobuckého ukázalo, že lze nechat odpad zničit. Radnice podle primátora spolupracuje s krajem i ministerstvem. Už dřív vybrala pro sanační práce společnost Aquatest, která na místě stále provádí odborné analýzy.

„Ostatní práce pokračují. Policisté to hlídají. My jsme ten areál ještě pro jistotu oplotili. Chemici jsou na místě a odebírají vzorky,“ uvedl Pobucký. Krizový štáb by se měl znovu sejít příští pátek.