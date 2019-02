Dokud budeme levnou montovnou, změny jako brexit nás velice ohrožují, míní poslanec Pirátů Lipavský

Co bude po brexitu? To je otázka, na kterou by ráda znala odpověď britská premiérka a také zbytek Evropy. Jak může vystoupení Velké Británie z Evropské unie ohrozit české podniky a Čechy žijící v Británii, nastínil v Interview ČT24 poslanec ze zahraničního výboru sněmovny Jan Lipavský (Piráti).