Hnutí ANO vede proti živnostníkům třídní boj, tvrdí předseda ODS Petr Fiala

Podle občanských demokratů je ohlášený záměr hnutí ANO oslovit živnostníky pouze laciný marketingový trik. Babiš v projevu na nedělním sněmu hnutí sliboval mimo jiné „malý a levný stát, který nikoho neotravuje. Stát se musí umět vžít do malého živnostníka, musí vědět, co ho trápí a co potřebuje,“ prohlásil předseda vlády.

„Nevím, jestli tomu vůbec někdo může věřit. Tady pět let, co je hnutí ANO ve vládě, probíhá něco jako třídní boj proti živnostníkům, malým a drobným podnikatelům,“ reaguje na to Fiala.

„Jestli dnes hnutí ANO přichází s paušální daní, vždyť my o ní mluvíme roky, dokonce jsme nabízeli hnutí ANO, ať se přijme paušální daň místo nesmyslné EET, protože je to obvyklejší nástroj, který se používá v zahraničí. Jestli v něčem hnutí ANO prohlédlo a přidá se k návrhům ODS, je to jenom dobře, bude to dobře pro živnostníky, pro malé podnikatele, já se tomu nebudu bránit, akorát budu neustále usvědčovat pana premiéra z megalomanství, snů a prázdných slov,“ kritizuje Fiala.