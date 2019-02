Zákaz billboardů kolem dálnic platí. Ústavní soud senátorské stížnosti nevyhověl

4. května 2012 – Sněmovna přijala pozměňovací návrh Senátu a rozhodla, že by do pěti let měly zmizet reklamní billboardy od silnic první třídy a dálnic. Poslanci původně schválili omezení reklamy u všech silnic a dálnic, horní komora však nařízení zmírnila. Reklama měla zmizet z ochranného pásma širokého 250 metrů u dálnic (a 50 u silnic prvních tříd), mimo poutače motelů či restaurací. Asociace venkovní reklamy tehdy označila zákon za rozumný kompromis, který nebude mít fatální následky pro tento obor reklamy.