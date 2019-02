„Česko! A jak dál?“ Odborníci z Univerzity Karlovy budou napříč republikou debatovat o problémech

„Naší snahou je informovat veřejnost i studenty o některých základních věcech, jak být opatrný a nedostat se do dluhové pasti,“ řekl Zima a dodal, že řešit se budou také otázky legislativních úprav nebo například to, jak je možné, že dluhy mívají i děti.

O vzniku platformy Česko! A jak dál? začala Univerzita Karlova jednat na podzim loňského roku. Projekt, jehož součástí budou kromě besed také webové stránky, by měl podle Tomáše Zimy trvat přibližně rok a půl.

„Chceme nabídnout pomoc a zapojit se do řešení problémů, které naši společnost a zemi trápí. Mým cílem je formulovat cestu a návrhy, jak v jednotlivých problémech postupovat dál a jak je řešit. To by měl být hlavní výsledek diskusí, které povedeme napříč tématy i regiony,“ uvedl Zima.

Vzdělávání, zdraví nebo bezpečnost

Mezi přibližně deset témat, o kterých se bude v různých částech Česka diskutovat, patří kromě dluhů například vzdělávání, problematika zdraví, stárnutí nebo otázka nedostatku vody v přírodě. Příští měsíc se uskuteční beseda v Plzni, jež se bude věnovat bezpečnosti.

Podle Zimy se přitom jedná o otevřenou platformu. „To znamená, že podněty můžou přicházet i od našich spoluobčanů,“ poznamenal Zima.