Kdyby v Obrnicích založili dlužníci partaj, nikdo by je ve volbách neporazil

V přízemí je také většina oken roztříštěná, na mnoha místech jsou patrné stopy, že je někdo rozbil hozeným kamenem. Jinde už zbývají jenom rozkošatělé kusy střepů v rámech. Uvnitř panelové stavby vládne nepořádek. Po podlahách se valí záplava odpadků, starých hadrů, obalů nebo kusů starého jídla. Na zvoncích ještě sem tam zůstalo jméno původního obyvatele, ale do vylomených poštovních schránek by už žádná pošta asi nepřišla.

Bezútěšný první dojem udělají Obrnice i na návštěvníky, kteří přijíždí vlakem. Několikapatrová nádražní budova je v současné době předimenzovaná a kvůli poničené omítce, zazděným nebo zabedněným dveřím a oknům působí chátrajícím dojmem. I když je nádraží dosud spojnicí s Mostem, Louny i Žatcem, větší význam má spíš jeho nákladová část.

Řada míst se však dočkala revitalizace. Obzvlášť patrný kontrast je mezi panelovými domy na sídlišti a budovou základní školy, která tvoří pomyslné dělítko mezi Velkým a Malým sídlištěm. Obnovovalo se náměstí před školou, kde beton doplnily travnaté plochy a další zeleň, stojí tam moderní lampy a budova jako taková vypadá úhledně. Za školou se pak rozkládá několik nových hřišť s atletickou dráhou.

Negativní postoj k nově příchozím

Podle místostarosty se teď v obci žije lépe, byť i on vnímá přetrvávající potíže. Problémy podle něj pochází hlavně od těch, kdo se neustále různě stěhují, tedy třeba ztratí byt, najdou si jiný jinde, tam je za čas také vyhodí, a tak jdou zase zpátky. A je jedno, jestli to jsou Romové nebo ne. Podle něj se to promítá i na výkonu dětí ve školách, kde se tato migrace týká velké části žáků.

Negativně se na nově příchozí dívají i pracující Romové, se kterými jsme mluvili. „Realitky to tady ničí. Nastěhují sem všechno možné. Když jste šel do Obrnic, tak jste řekl Obrnice. Teď už to nejsou Obrnice, to je Osada. Realitky nekoukají na místní, že jim vadí, že by tady mohli být takoví, co dělají problémy. A pak nás všichni hážou do jednoho pytle,“ říká jedna žena.