Na horských svazích přibývá úrazů. Lyžaři zapomínají na jednoduchá pravidla

Problémové je předjíždění i zastavování

Podle prezidenta Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol Libora Knota je základem i bezpečné předjíždění. „Předjíždět můžeme z kterékoliv strany, ale musíme dávat dostatečný rozestup od lyžaře před sebou. Když jedu zezadu, jsem zodpovědný za to, že se v bezpečné vzdálenosti vyhnu,“ řekl Knot.

Ten, kdo se rozjíždí, se zase musí vždy rozhlédnout, aby nikoho neohrozil. Mnoho úrazů se taky stává při zastavování. „Zastavovat by se mělo tak, aby se rytmus jízdy zásadním způsobem nezměnil, to znamená ne určitě přes celou sjezdovku a vždycky při okraji, mělo by to být místo, které je přehledné,“ dodal Knot.

Také je třeba dávat pozor na terénní nerovnosti. „Pokud je na sjezdovce nějaká nerovnost, nějaký val, tak se lyžař za ním nemůže zastavit a sednout si tam, protože když přijede další, tak ho neuvidí,“ dodal krkonošský záchranář Brožek.