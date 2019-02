Na začátku roku Piráti a ODS ztráceli příznivce. ANO se drží v čele

V modelu si polepšili SPD, komunisté a TOP 09

Zbylé strany se nacházejí pod desetiprocentní podporou, velká část z nich pak osciluje kolem hranice pěti procent, která je klíčová pro vstup do Poslanecké sněmovny. Nejlépe si ze zbylých uskupení vede SPD, která posílila na sedm procent, další jsou komunisté, kteří se posunuli na 6,5 procenta, a za nimi se umístila TOP 09, která narostla na 5,5 procenta.

Přímo na pětiprocentní linii se nachází STAN, ČSSD a KDU-ČSL. Sociální demokracii, která loni vstoupila do vlády s hnutím ANO, se tak stále nedaří zvrátit odliv zájmu voličů. Podle lednového modelu by se nicméně do dolní komory dostaly opět všechny strany, které tam v současnosti zasedají.

V lednu vzrostla spokojenost se současnou politickou situací na 32 procent, kam se jednou dostala už loni na podzim. Zároveň však rostla i deklarovaná ochota účastnit se voleb, která dosáhla 74 procent.