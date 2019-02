Počasí se uklidnilo, od poloviny týdne se bude oteplovat

„Řeky mají setrvalý stav a měly by začít slabě klesat. Nicméně tání by mohlo ještě pokračovat,“ uvedla meteoroložka ČT Marie Odstrčilová. Podle jejích slov ale sněžení ustává a následky nedělních přívalů sněhu se pomalu uklidňují. Silničáři během noci vyslali do terénu veškerou techniku a ošetřili dálnice a silnice vyšších tříd.

Během pondělka by mělo ubývat oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi plus dvěma a minus dvěma stupni Celsia. S postupným vyjasňováním na celém území Česka teploty v noci na úterý zamíří hlouběji pod bod mrazu.