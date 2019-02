Do Čech přišlo husté sněžení, komplikuje i provoz MHD v Praze

Hustě v neděli ráno sněží také třeba v Modleticích u Prahy, kde silničáři nestíhají odklízet čerstvý sníh z dálnice D1. „Dopravní situaci komplikuje ujetá vrstva nového sněhu,“ řekla z místa redaktorka ČT Rozálie Kloučková.

Linky MHD v Praze mají problémy

Také v Praze od rána hustě sněží, někde i fouká. Problémy mají hlavně autobusy MHD, některé komunikace jsou podle webu pražského dopravního podniku kvůli napadanému sněhu nesjízdné, mnoho spojů nabírá zpoždění a řada příměstských linek vůbec nevyjela.

„Z důvodu zhoršené sjízdnosti komunikací vlivem sněžení mohou být autobusové spoje opožděny nebo zcela zrušeny,“ informovala na webu také společnost Ropid, která organizuje dopravu v hlavním městě a okolí.

Víkendový provoz je ráno zatím slabý, ale řidiči, kteří do ulic vyjedou, musejí počítat se zhoršenou viditelností, kluzkými vozovkami či uježděným sněhem. Měli by jezdit maximálně opatrně a ohleduplně.

V souvislosti se silným snížením v Praze jsme zasahovali do 9:00 hodin u třech případů. Jednalo se o spadlé stromy a větve pod tíhou mokrého sněhu na komunikaci v ulici Strakonická, v Blanické ulici na Vinohradech a v ulici Poštovská ve Vysočanech. #snihvpraze — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) February 3, 2019

Ve středních Čechách cestáři vyslali do terénu veškerou techniku, silnice jsou podle nich zatím s opatrností sjízdné. Potíže mají příměstské autobusy, některé kvůli počasí nevyjely, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic a Pražské integrované dopravy. „Máme plné nasazení, což je nějakých 150 sypačů a traktorové radličky, co máme nasmlouvané. V zásadě zatím stíháme, žádné mimořádné události nemám hlášené. Sjízdnost je s opatrností možná,“ řekl kolem 8:45 pracovník dispečinku krajských cestářů.

Na silnicích včetně hlavních tahů místy leží vrstva nového sněhu nebo zbytky po chemickém ošetření. Sněžení či déšť se sněhem jsou po ránu hlášeny mimo jiné na Pražském okruhu a dálnicích D1, D5, D8 či D10, podobná situace je i na menších silnicích. Řidiči by měli počítat také se zhoršenou viditelností. Problémy jsou třeba na D8 před Prahou, kde provoz blokují uvázlé kamiony.

Kvůli sněžení ráno nejezdily autobusy mezi Solopisky a Vonoklasy u Prahy, Dobročovicemi a pražským sídlištěm Rohožník, Kouřimí a Českým Brodem na Kolínsku nebo mezi Kralupy nad Vltavou na Mělnicku a Velvary na Kladensku. Potíže měly autobusy také v Hradištku u Prahy.

Směrem na Rozvadov stojí kamiony

Také v Karlovarském a Plzeňském kraji od rána hustě sněží. Silnice jsou kluzké a místy komplikují dopravu lehčí nehody. Vyjet se ale zatím dá i do hor, kde se silničáři snaží silnice udržovat tak, aby přijíždějící tisíce lyžařů dokázaly bezpečně projet. „V terénu máme všechny vozy, silnice ošetřují zhruba už od tří hodin ráno. Silnice I/25 na Jáchymov a Boží Dar je momentálně čerstvě odklizená a je průjezdná. Soustředíme se na to hlavně kvůli lyžařům, kteří o víkendu přijíždějí. Sjízdné jsou i příjezdové silnice do Bublavy,“ řekl dispečer silničářů Karlovarského kraje Viktor Tomášek.

Podle Tomáška mohou sice silnice v kraji klouzat, doprava je ale plynulá a nikde zřejmě nestojí ani kamiony. Kamiony nicméně stojí na dálnici D5 za sjezdem na Rokycany směrem na Rozvadov. Na dálnicích i silnicích první třídy v Karlovarském i Plzeňském kraji leží rozbředlý sníh. U Mladotic na severním Plzeňsku se po havárii převrátilo auto, došlo tam i ke zranění. K lehčím nehodám bez zranění, většinou haváriím do svodidel, došlo na silnici I/6 z Karlových Varů na Prahu u Bochova, u Štáhlav na Plzeňsku nebo v Mochtíně na Klatovsku.

Podle předpovědi meteorologů má v západních Čechách silně sněžit až do pozdního večera. Srážky mají ustávat až během noci na pondělí.

Nedělní intenzivní sněžení v Čechách bude slábnout odpoledne. „Sněžení bude slábnout na jihu během odpoledne, na ostatním území Čech během večera a noci na pondělí,“ uvedli v předpovědi na neděli meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Sněží i na severu, vítr zastavil lanovku na Ještěd

Na severu Čech rovněž sněží a také fouká vítr. Vrstva čerstvého sněhu leží i na hlavních tazích včetně dálnic D7, D8 a D10 a komplikuje dopravu. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních, na silnici 9 při výjezdu z Jiřetína na Děčínsku na kopci Šébr stojí odstavený kamion. Silničáři doporučují jezdit se zvýšenou opatrností.

Silný nárazový vítr zastavil v neděli ráno i kabinovou lanovku na Ještěd. Vítr tam v nárazech dosahuje 90 kilometrů v hodině, přípustných je ale jen 58 kilometrů. Fouká kolmo na lana a vítr kabiny rozhoupává, což je nebezpečné. „Zatím není jasné, kdy bude lanovka jezdit, vítr se má uklidňovat až k večeru,“ řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán.

Teploty v Libereckém a Ústeckém kraji se v neděli ráno pohybovaly od minus tří do dvou stupňů Celsia. Silnice mohou klouzat. Hlavně v Libereckém kraji fouká i silný nárazový vítr, který může na silnicích vytvářet sněhové jazyky a závěje. Kvůli sněhu museli ráno dočasně uzavřít silnici třetí třídy z Kořenova na Jizerku.

Na východě republiky začnou stoupat hladiny řek

Ve východní polovině republiky se naopak oteplí a bude pršet. Vzhledem k tání sněhu a dešti začnou stoupat hladiny řek.

Některé toky v povodí horní Sázavy, Moravy a Dyje mohou během neděle dosáhnout prvního povodňového stupně, v povodí Svratky a Jihlavy ojediněle i druhého stupně povodňové aktivity.

Na Moravě, ve východních Čechách a na Vysočině se mohou v noci na pondělí vyskytnout také náledí nebo zmrazky.