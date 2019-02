Ukrývané děti: Hrůzy holocaustu ukazuje animovaný snímek, na kterém se podíleli školáci z Chocerad

Evě Benešové byly dva roky, když v roce 1942 dostali předvolání do transportu. Její rodiče se ale rozhodli do něj nenastoupit. Díky tomu se jako jedni z mála z rodiny, v níž nacisté vyvraždili více než 300 členů, zachránili.

Momenty, kdy paní Benešová s rodinou utíkala a skrývala se před nacisty, teď ukazuje nový film. Na jeho premiéru se do Chocerad pamětnice přijela i s vnučkami osobně podívat. „Je to tam – to ovzduší holocaustu, ta fakta… A je to formou, kterou děti dokáží pochopit, to mě těší,“ chválila projekci Eva Benešová.