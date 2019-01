Mrazivá zima o víkendu povolí. Ale jen na chvíli

Páteční teploty ještě nulu nepřekročí. Přes den by se měly pohybovat v rozmezí od minus jednoho stupně až do šesti stupňů pod bodem mrazu. V noci na sobotu pak ještě klesnou, na většině území se dostanou pod nulu k minus šesti až minus deseti stupňům.

„Postupně se během dne bude oteplovat na minus dva až plus dva. Ale to bude spíš v Čechách,“ uvedla meteoroložka ČT Marie Odstrčilová. Na Moravě a ve Slezsku by se teploty přes nulu v sobotu ještě dostat neměly, což by mohlo znamenat riziko tvorby ledovky.