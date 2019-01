Na Kvildě bylo v noci 30 stupňů pod nulou, mrznout bude i v dalších dnech

V průběhu dne by se měly teploty vyšplhat na minus tři až jeden stupeň. Na horách by mělo být chladněji – okolo minus šesti stupňů. Podobné teploty by měly vydržet po celý víkend.

Na horách je přitom stále velké množství sněhu. Například v Krkonoších a Beskydech leží v některých oblastech až dva metry, uvedl Žák. Přes metr a půl mají podle něj i hřebeny Jeseníků, Jizerské hory a některá další pohoří.

V Krkonoších kleslo lavinové nebezpečí

Lavinový stupeň v Krkonoších klesl v sobotu ráno ze čtvrtého na třetí. Platit by měl i v neděli, uvedli horští záchranáři na webu. Čtvrtý stupeň platil od úterý a v Krkonoších se vyhlašuje pouze výjimečně. Riziko lavin je ale stále značné – mezinárodní stupnice má celkem pět bodů.