Piráti se scházejí v Táboře. Šest se jich se utká o vedení kandidátky do Evropského parlamentu

Nejvíc krajských nominací pro post lídra v květnových volbách do Evropského parlamentu získal poslanec Mikuláš Peksa. Politika z Vysočiny podpořilo pět krajů. Po dvou nominacích mají Ladislav Koubek z představenstva mezinárodní organizace pirátských stran a softwarový specialista Libor Kolaja, který v minulých volbách kandidoval na druhém místě. Jednu nominaci získali personalistka strany Jana Kolaříková, vysokoškolský učitel Hynek Melichar a chemik Ondřej Kolek.

Hlasování bude dvoukolové. V prvním kole má každý člen strany stejný počet hlasů, jako je kandidátů, tedy šest. Do druhého kola postoupí ti, kdo získají více než padesátiprocentní podporu. Pokud se to podaří jen jedinému kandidátovi, stane se rovnou po prvním kole lídrem. Hlasuje se na internetu, takže se mohou zapojit i straníci, kteří nejsou fyzicky přítomní v Táboře. Jasno by mělo být v sobotu odpoledne.

Na kandidátku se chce dostat celkem 30 lidí. Ti před hlasováním představí své vize, budou odpovídat na otázky spolustraníků a prokazovat svou jazykovou vybavenost.