Na jaře startuje program výstavby nájemních bytů. Kromě seniorů či samoživitelek pamatuje i na lékaře

„Program s názvem Výstavba v sobě spojuje dva momenty. Prvním jsou sociální byty, kam nespadají jenom byty pro sociálně nepřizpůsobivé, ale například také pro seniory nebo matky samoživitelky. Druhým momentem je to, že obce potřebují nájemní byty pro veřejně prospěšné profese, jako jsou například lékaři nebo učitelé,“ uvedla už dříve ministryně Dostálová. Program podle ní není určen pro soukromé vlastnické bydlení, ale pro nájemní bydlení. V případě, že by se na budování sociálního bydlení dávalo kolem dvou miliard ročně, mohlo by se podle ministerstva pro místní rozvoj postavit kolem 1250 bytů. U rekonstrukcí by to bylo ještě o 150 bytů víc. Za miliardu určenou na dostupné bydlení pro lékaře či učitele by pak šlo pořídit 600 až 800 bytových jednotek. Na byty pro „veřejně prospěšné profese“ si podle Dostálové mohou obce vzít výhodně úročený úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení, kde je sazba určena referenční sazbou Evropské unie. Aktuálně je to 1,8 procenta. „Spousta zástupců měst a obcí ale říká, že půjdou raději do komerčního úvěru. Bonita našich měst je natolik dobrá, že jim samy komerční subjekty nabízejí výhodné úroky. Takže například Praha, Brno nebo Ostrava hlásí úročení pod jedním procentem,“ dodala ministryně.

Do programu se chce zapojit třeba Zvole u Prahy, kde už mají hotový projekt na výstavbu čtyř malometrážních bytů se zázemím a parkovištěm. Cenu odhaduje starosta Miroslav Stoklasa na zhruba 12 milionů a stavět by chtěl už příští rok. „Primárně to bude určeno pro obyvatele Zvole, kteří se dostanou do nějaké těžké situace a bytového problému,“ vysvětluje. „Na sociální bydlení dá stát obcím stoprocentní dotaci. Způsobilé výdaje budou na výstavbu, modernizaci, opravu a koupi. To znamená, že pokud máte v obci domy, které by pro to byly vhodné, ale nejsou ve vašem vlastnictví, tak způsobilým výdajem bude i nákup nemovitosti. Dále i cena pozemku, na které nemovitost stojí, nebo případná demolice,“ doplnila ministryně. Ministerstvo ustoupilo od zákona o sociálním bydlení Tento program se chystá namísto původně plánovaného zákona o sociálním bydlení. „Jediný rozdíl je v tom, že v zákoně by tu povinnost mít sociální byty měly obce jako povinné, kdežto v tomto programu je to na dobrovolné bázi,“ tvrdí Klára Dostálová. Podle ministryně sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) už má navíc Česko mnohem širší problém: „V podstatě se bydlení týká téměř všech vrstev obyvatel.“ Podle opozice je ale speciální zákon o sociálním bydlení i tak potřeba. „Nikdo obcím nezaručí prostředky na navazující sociální práci. Na tom přitom může celá spojená agenda ztroskotat,“ varuje poslankyně a místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Olga Richterová (Piráti). „Současný stav v naší republice opravdu zákon o sociálním bydlení vyžaduje,“ dodává další místopředsedkyně výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

