Žádný „pseudokoncentrák“, ale místo smrti, přesvědčí se studenti při virtuální prohlídce tábora v Letech

Práci komplikuje i nedostatek historických záznamů. „Těch materiálů je vážně málo. Jsou to fotografie, pracuje se s vykopávkami i popisy míst,“ nastínil Martin Kotek z ČVUT. Hotovo by mohlo být do čtyř měsíců. „K začátku školního roku to určitě bude,“ slibuje ředitel organizace Romea.

Právě pro studenty je projekt určený především. Reakcí rodičů se Romea neobává. „Hodně jsme diskutovali o tom, jak to pojmout, aby to nebyl traumatizující zážitek, ale aby to bylo v pohodě,“ uvedl Ryšavý. Vyzkoušet si, jak to vypadalo v letech 1942–1943 v jednom z romských koncentračních táborů v Československu, ale organizace nedoporučuje dětem do 12 let.

Školám organizace nabídne software zdarma. Zároveň zvažuje, že ho poskytne i samotnému táboru v Letech u Písku nebo některým muzeím.

Institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT se už v minulosti podílel na přípravě softwaru mapujícího tábor v Osvětimi. Tentokrát bude ale práce těžší. „Zatímco u Osvětimi jsme měli dostatek historických dokladů, u Letů jich je opravdu málo,“ poznamenal Martin Kotek.