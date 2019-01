Transgas může jít k zemi. Stavební úřad povolil zbourání

Na lukrativním pozemku na Vinohradské třídě chce společnost HB Reavis znovu stavět. Vzniknout by tam měla polyfunkční budova podle návrhu architektonického studia Jakub Cigler Architekti.

Praha 2 vydala rozhodnutí už 9. ledna, dokument zveřejnila na úřední desce. Úřad městské části v dokumentu uvedl, že odstranění stavby mezi ulicemi Vinohradská, Rubešova a Římská povoluje. Ke zbourání budov Trasgasu má dojít do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Za Transgas bojovali i historici umění

Demolici se v minulosti snažil zabránit Klub za starou Prahu, který usiloval o to, aby Transgas prohlásilo ministerstvo kultury za kulturní památku; k tomu ale nedošlo. Ministerstvo to odůvodnilo mimo jiné tím, že brutalistické budovy architekta Václava Aulického jsou nevhodně začleněny do okolí a domy nejsou na rozdíl od budovy Ingstavu nebo obchodního domu Kotva významným příkladem brutalismu.

Podle ministerstva jsou „detaily staveb, fasád a zábradlí mimo lidské měřítko“ a v areálu se „neudála žádná významná kulturněhistorická událost“. „Autoři nemovitostí se snažili napodobit západní vzory, ale s velice sporným výsledkem,“ stálo v rozhodnutí rezortu.