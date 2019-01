Zákaz jízdy kamionů v levém pruhu vláda nepodpořila. Ohrozil by i osobní auta a sanitky, varuje

Občas to vypadá jako pohyb ledovců – kamion předjíždí jiný kamion, který jede jen nepatrně nižší rychlostí, zatímco za tím rychlejším se vytváří kolona zbržděných osobních aut. Pokud projde návrh, který předložila skupina poslanců ANO, KSČM a ČSSD, již by se to na českých dálnicích stávat nemělo. Zákaz jízdy v levém pruhu má platit v pracovní dny od 6 do 22 hodin pro vozidla nad 3,5 tuny a soupravy delší než sedm metrů.