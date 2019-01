Audit odhalil 48 pochybných smluv v CzechTourismu, více než polovina peněz mířila do tří krajů

Audit mimo jiné kritizuje, že přes padesát procent peněz mířilo jen do třech regionů. Nejčastěji do Plzeňského a Karlovarského kraje a Prahy. Zatímco do „nejúspěšnějšího“ Plzeňského kraje šlo v roce 2017 přes milion a půl, do Olomouckého na chvostu tabulky to bylo pouze 70 tisíc, do Ústeckého a Jihomoravského pak po necelých sto tisících. Navíc pětinu zakázek zajišťovaly jen čtyři firmy.

S tím souvisí i další nešvar. U desítek zakázek audit upozorňuje na chyby v procesu výběru dodavatele a fakturace díla. Častým případem byla fakturace prací ještě před jejich dodáním a vůbec podpisem smlouvy.