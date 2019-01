Hasiči loni zasahovali u 20 tisíc požárů, mnohem více než předloni. Přispělo k nim extrémní sucho

„Byl to rok extrémně suchý, byl poznamenán vysokými teplotami, které jsou srovnatelné snad i s rokem 1961. To se odrazilo v naší zásahové činnosti, narostl počet požárů zejména v přírodním prostředí o 23 procent,“ uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba.

Nejtragičtější následky však měl loňský lednový požár hotelu Eurostars David v Praze. Zahynulo při něm pět lidí. Podle závěrů kriminalistů k rozsahu neštěstí přispělo vypnutí protipožárního systému v budově, protože zaměstnanci nechtěli, aby rušil lidi.

Dvěma obviněným zaměstnancům hotelu nyní hrozí vězení, hasiči se přitom nedomnívají, že by kvůli tomu, co zjistila policie, bylo potřeba zpřísňovat pravidla požární prevence. Pravidla jsou podle nich dostatečná. To, co se v pražském hotelu stalo, považují za nedbalost konkrétních lidí. „Prvky požární bezpečnosti jsou dostatečné. Ve velké většině případů se jedná o selhání lidského činitelu, stejně jako to bylo v tomto případě,“ podotkla ředitelka oddělení prevence hasičů Květoslava Skalská.