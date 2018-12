Sněmovna vyšle poslance do Severní Koreje. Poprvé po třinácti letech

Zahraniční výbor smí vycestovat jen do čtyř států ročně. Severní Korea byla původně vedená na pátém místě – jako náhradník. Už před středečním jednáním ale členové výboru připouštěli, že by mohla nahradit Austrálii – tam se totiž plánují vydat poslanci rozpočtového výboru.

„Sledujeme jednání, která se dnes se Severní Koreou vedou, a pokud budou dále pokračovat, bude dobré využít pozvání, které máme, a získat informace přímo na místě,“ potvrdil České televizi předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ten vedl i poslední oficiální výpravu českých politiků do KLDR a zúčastnit by se chtěl i té příští.

Jediný z vedení výboru, kdo s cestou do KLDR jednoznačně nesouhlasí, je místopředseda Jaroslav Bžoch (ANO). „Nehodlám letět do země, kde je takový režim jako v KLDR. Nechápu, proč na této cestě trvá Pirát Lipavský, obzvláště poté, co se tak ohradil vůči předsedovi sněmovny kvůli cestě do Ruska,“ uvedl Jaroslav Bžoch.