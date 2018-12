Vojtěch: eRecept musí zůstat povinný. Ale snížíme sankce

„Nikdo se nemusí bát, že prvního ledna dostane sankci dva miliony. Vždy to půjde nejprve domluvou, konzultací, pak teprve menší sankcí. Za jeden nenapsaný recept nikdo milionovou sankci nedostane. Ale pokud bude systém e-receptů dlouhodobě ignorovat a systematicky odmítat, sankce přijde,“ zdůraznil ministr Vojtěch.

Z povinnosti elektronického receptu ustoupit nehodlá. Mohlo by to podle něj ohrozit fungování lékových záznamů , díky kterým se lékaři při vypisování receptů dozví, jaké jiné léky pacient bere: „Drtivá většina lékařů a lékárníků elektronický recept využívá. Ale je důležité, aby to bylo povinné. Chceme mít v úložišti sto procent záznamů. Jenom tak bude systém fungovat.“

Místo zrušení povinnosti využívat elektronický recept ministr Vojtěch navrhne snížení maximální možné sankce ze dvou milionů korun na 300 tisíc.