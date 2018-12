Půl století na kolejích a dunění neutichá. Bardotka číslo 121 drží prapor stále zdvižený

Šestiválcový přeplňovaný motor K6S 310 DR zabírá, nádraží se otřásá a vlak se opatrně rozjíždí. Po desítky let to býval v Praze, Olomouci nebo Českých Budějovicích zcela běžný pohled (a poslech). Lokomotivy T478.1, resp. 751 byly v plné službě téměř půl století. Zpočátku, v 60. a 70. letech, jezdily i s nejdůležitějšími vlaky jako mnichovský expres nebo rychlíky mezi Prahou a Děčínem. Později byly jejich doménou fotogenické tratě jako Slezský semmering (Hanušovice–Jeseník), pošumavská trať z Českých Budějovic do Nového Údolí, a především Posázavský pacifik z Prahy do Čerčan. Na něm také jejich plnohodnotný provoz v roce 2013 skončil.

Nyní, o pět let později, mají za sebou lokomotivy, které jsou známé pod přezdívkou Bardotky, malé znovuzrození. V uplynulém roce byly opět pravidelně k vidění na Posázavském pacifiku mezi Prahou, Čerčany a Zručí nad Sázavou, a hlavně na novém vlaku, který jezdil od jara do podzimu o víkendech z Prahy do Březnice a sloužil k výletům do Brd. V jeho čele se nejčastěji objevovala pestrobarevná Bardotka číslo 121, která nedávno prošla – hlavně díky pomoci dobrovolníků – renovací a která nyní jubiluje.