Zástupce OSN: Státy odmítající dohody jako pakt o migraci oslabují mezinárodní systém spolupráce

Není sporu, že se lidé po světě pohybovat budou, upozorňuje Broža. „Ale pokud budete mít situaci, že je člověk v nějaké zemi a chtěl by se dostat do jiné a existuje legální způsob, tak se o něj může ucházet. Že mu legální způsob nemusí vyjít, je druhá věc. Není tam podnět: Lidé, migrujte. Je tam podnět: Lidé, máte možnost, pokud splníte určité podmínky a můžete mít to štěstí,“ popsal.

„Nezabýváme se tím, jestli chceme lidem v migraci zabránit. Zabýváme se tím, že migrace existuje a chceme využít veškerý potenciál migrace, abychom udrželi svět bezpečný, abychom případně uměli migraci využít v náš prospěch, tedy nejenom států, ze kterých ti lidé odcházejí, ale také ve prospěch států, kam míří, a ve prospěch samotných migrantů,“ uvedl Broža.

Pořád je tu Všeobecná deklarace lidských práv

Pokud jde například o výhradu, kterou vyjádřil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, že dokument definuje migraci jako základní lidské právo, Broža předně upřesňuje, že v dokumentu nic takového není. „Tento dokument nemůže definovat žádné základní právo, protože není právně závazným dokumentem,“ doplnil.

„I lidé, kteří se pohybují neregulérním pohybem, zůstávají lidmi, takže mají práva, která jim přisuzuje například Všeobecná deklarace lidských práv. Tato práva, i když překročili hranice třeba nelegálně, je neopouští, nestávají se lidmi, které by nechránila základní práva a svobody,“ upozornil.