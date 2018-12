Maláčová i Stanjura se zastali BIS. Podle Fialy z SPD mohou ohrožovat ČR víc jiné státy než Rusko a Čína

Špionáž se podle ministryně stává součástí mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky a Česká republika se na to musí připravit. Vládě se daří posilovat rozpočet i personální stavy, připomněla a přitakala místopředsedovi SPD, že jsou tu i jiné hrozby než pouze Rusko a Čína.

Řeč přišla i na téma povýšení ředitele BIS Michala Koudelky do generálské hodnosti. Vláda podle Maláčové zřejmě znovu navrhne jmenovat ho generálem. Uvedla to s tím, že to vyplývá z vyjádření jejích kolegů. Řekla, že pro návrh hlasovala a zvedne pro něj ruku i v budoucnu.

Prezident Miloš Zeman odmítl povýšit Koudelku už dvakrát, naposledy v říjnu. Stanjura to označil za „dětinský přístup“. Koudelkovo jmenování generálem vnímá jako ocenění fungování civilní kontrarozvědky jako celku, bylo by podle něj důležité i navenek. „Je určitě vhodné, aby v čele české tajné služby stál někdo, kdo má generálskou hodnost,“ zdůraznil.