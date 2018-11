Zeman by trestal poslance s absencí snižováním platu. Hlasování o nedůvěře označil za marnění času

Prezident k tomu uvedl, že ještě jako předseda Poslanecké sněmovny navrhoval evidenci nepřítomnosti. „S tím, že by se jim (plat) snižoval o třetinu, podruhé o dvě třetiny a pak by pracovali zadarmo,“ podotkl. Většina poslaneckých klubů byla podle něj proti, protože zřejmě převážily materiální zájmy.

„Sám se domnívám, že to je rozumný nápad, a pokud má v praxi efekt, to znamená, že vede k vyšší účasti, tak kdyby ho chtěl nový předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) aplikovat, bude mít moji plnou podporu,“ řekl k izraelskému systému.

Český zákon umožňuje postih jen za neomluvené absence poslanců a senátorů na jednáních příslušné parlamentní komory nebo jejích orgánů. Pokud by se zákonodárce bez omluvy nezúčastnil během jednoho měsíce dvou dnů jednání, ztratil by nárok na polovinu platu a náhrad. Při neomluvené účasti na čtyřech dnech jednání by přišel o celý plat i náhrady.

Sankce se ale nevyužívají vzhledem k tomu, že poslanci a senátoři dbají na to, aby svou nepřítomnost vždy včas omluvili, například kvůli služebním cestám, pracovním, zdravotním nebo rodinným důvodům.