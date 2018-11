Od počátku jsme upozorňovali, že trestně stíhaný premiér je riziko pro Česko, říká Fiala

„My jsme od počátku upozorňovali na to, že trestně stíhaný premiér je riziko pro Českou republiku, že ta kauza bude zatěžovat výkon vlády, a to se teď děje,“ řekl Fiala v Událostech, komentářích.

V té souvislosti konstatoval, že premiér má řešit problémy státu. „Tady řeší celá země osobní problémy Andreje Babiše, a tak to prostě nemá být,“ zdůraznil Fiala.

Nových věcí a otázek se kolem premiérovy kauzy přitom podle Fialy v posledních dnech objevilo mnoho. „Vždyť těch otazníků, těch podivných věcí je tam celá řada. Dávno by to stačilo na to, aby pan premiér přijal odpovědnost a do vyřešení kauzy odstoupil,“ míní.

Fiala: Není jasné, jestli policie může postupovat důsledně

Babiš má přitom podle něj takové problémy, které znemožňují, aby funkci premiéra České republiky plnohodnotně vykonával.

„Ani není jasné, jestli policie skutečně může postupovat důsledně a dělá všechny úkony, které dělat má,“ dodal v té souvislosti Fiala.