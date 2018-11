V Česku používají internet čtyři z pěti domácností, za EU ale stále zaostáváme

Počítače a internet se staly během posledních deseti let běžnou součástí života. Zatímco v roce 2008 měla počítač pouze každá druhá domácnost a připojení na internet čtyři domácnosti z deseti, v roce 2018 mají počítač už téměř čtyři pětiny českých domácností.

Podobné je to i s přístupem na internet. Aktuálně ho má 7,1 milionu Čechů starších 16 let, což je o 400 tisíc více než v roce 2016. Z rodin s dětmi a mladých rodin bez dětí jsou to téměř všechny (98 procent). Horší je situace u důchodců, kde má přístup na internet pouze o něco více než třetina lidí.