Vlčí máky pomáhají vojákům z Afghánistánu i uchovávání vzpomínek starých veteránů

Post Bellum letos pořádá sbírku už počtvrté. V roce 2016 vybrali 98 tisíc korun. Loni už to bylo téměř 750 tisíc korun, prodalo se 18 500 kvítků vlčího máku. Letos dává organizace do oběhu 50 tisíc kvítků, prodávat je bude na 330 místech po celé republice. „Pokud by se podařilo vybrat 850 tisíc korun, určitě to bude skvělé,“ sdělila ČT Jana Holcová z Post Bellum.

Výtěžek ze sbírky ke Dni válečných veteránů organizace používá na zaznamenávání jejich vzpomínek. „Natáčíme druhoválečné, ale i novodobé veterány, byť je jich méně,“ dodala Holcová. Z výtěžku loňské sbírky natočili vzpomínky Sigmunda Hladíka, který bojoval v československé zahraniční armádě ve druhé světové válce, nebo Jaroslava Kužminského, který v 90. letech likvidoval minová pole v Bosně.