Koalice s komunisty jsou nepřípustné, trvá na svém ODS. Nedemokratický symbol korupce, hodnotí ji Ondráček

ODS a současně i KSČM se podílejí na koalici v Rychnově nad Kněžnou, a to i přesto, že mají občanští demokraté již dvanáct let zákaz uzavírat koalice s komunisty. Podobná koalice vznikla i v Hranicích na Přerovsku, tamní členové však z ODS vystoupili.

V Rychnově sice mohou argumentovat tím, že v minulých dvou obdobích to nikomu nevadilo, ale podle místopředsedy ODS Martina Kupky zákaz platí a strana k tomu má důraznějí argumenty než dříve.

„Dnes řada vrcholných představitelů KSČM popírá zjevná fakta, chtějí překrucovat historii. Naposledy výroky předsedy Filipa ve vztahu k okupaci v roce šedesát osm (o údajné hlavní roli Ukrajinců na invazi – pozn. red.). To jsou důvody, které nás vedou k tomu, že usnesení kongresu staré dvanáct let občanští demokraté drží,“ zdůvodnil.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček kvůli zákazu koalic s komunisty obvinil ODS, že je nedemokratická. „Přestože si politický subjekt dává do svého názvu demokratická strana, o demokracii hovoří každý den a pro jistotu se v tom utvrzují, tak nemusí být vůbec demokratickou stranou,“ míní.

Dodal však, že ani celostátní KSČM není z lokálních koalic s občanskými demokraty nadšena, neboť ODS považuje za „symbol korupce 90. let a počátku tohoto tisíciletí“. Zmínil se i o „zločinech spojených s Občanskou demokratickou stranou“.

Ondráček: postavit chodník není levicové ani pravicové

Zároveň však Ondráček vnímá odlišnosti mezi celostátní politikou, kde koalice ODS a KSČM rozhodně nepřipadá v úvahu ani pro jednu stranu, a komunální politikou. „Tam je to o lidech, o pracovitosti. Ten, kdo vystaví chodník, není ani levicový ani pravicový, je to prostě občan, politik, kterého si zvolili občané v daném městě a on má právo vykonávat svůj mandát,“ podotkl.

Místopředseda ODS s tím sice principiálně souhlasí, ale na absolutním zákazu spolupráce s komunisty trvá. „Samozřejmě, že na lokální úrovni je to o lidech, ale také z politiky přece nemohou vymizet hodnoty. (…) Je přece demokratické, pokud demokratická strana řekne, že jsou nějaké zásady. Je naprosto v pořádku, aby za nimi stála a snažila se je promítnout i na místní úroveň,“ řekl Martin Kupka.