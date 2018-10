Občanští demokraté uzavírají koalice s komunisty. Ústředí za to hrozí místním buňkám zrušením

ODS si spolupráci s komunisty i na místní úrovni zakázala v roce 2006. O tomto pravidle hovořil předseda strany Petr Fiala třeba bezprostředně o volbách, kdy říkal, že toto pravidlo patří mezi „zásady, o kterých se ani nemusíme bavit“.

Nyní jsou již zvoleni noví radní Rychnova nad Kněžnou. Koalici vytvořili Nezávislí za Rychnov, kteří ve volbách s velkým náskokem vyhráli, s ODS, uskupením Nestraníci a KSČM. V opozici jsou lidovci a Volba pro město. Fakticky se mnoho nezměnilo, i v minulém volebním období byla místostarostkou Jana Drejslová z ODS a v radě zasedal i komunista Milan Novák, ale tehdy to prošlo bez větších nesnází. Teď hrozí centrála občanských demokratů místním členům sankcemi.

Jana Drejslová připustila, že o zákazu spolupráce s KSČM ví. „Je to o tom, že v tomto složení jsme pokračovali. Myslím, že jsme pro to město udělali poměrně hodně,“ uvedla. Komunistický radní Novák poznamenal, že „tady to není o nějakých politických názorech, ale o lidech“.

Občanští demokraté v Rychnově dostali několik týdnů na to, aby z koalice vystoupili. „Pokud k tomu nedojde, výkonná rada se bude zabývat návrhem na odejmutí licence,“ řekl Petr Fiala. Jinými slovy, rychnovští členové ODS buď z koalice vystoupí, nebo jim ODS zruší buňku. Potom zůstane koalice personálně netknutá, její členové ale již nebudou působit pod hlavičkou strany.

Jana Dreslová však věří, že se nic z toho nestane. Z koalice vystoupit nechce, doufá ale, že se jí podaří stranickému vedení důvody vysvětlit a – i s příhlédnutím k dvacetiprocentnímu zisku ODS v Rychnově – místní organizaci nezanikne.

Ještě o stupeň větší problém vyrostl vrcholnému vedení občanských demokratů v Hranicích. Zde vznikla koalice ANO, sdružení Naše krásné Hranice, sdružení Hranice pro život, kandidátky Hranice 2000 (TOP 09 a nezávislí), KSČM, ODS – která kandidovala spolu se Svobodnými – a SPD. Kvůli účasti v koalici i v Hranicích hrozí zánik místní buňky ODS.

Podobně reagovala také TOP 09, ostatně hranická koalice by se v zastupitelstvu obešla bez hlasů obou těchto stran. „Buď ještě zváží, že půjde do opozice, nebo – pokud bude stále trvat na účasti v této radě – se s ním budeme muset rozloučit,“ řekla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na účet člena strany, který by měl v hranické radě zasednout.

TOP 09 hrozila vyloučením i svému členovi, který vstoupil do koalice v Kladně. V ní je nejsilnější ODS, zapojila se do ní jednak SPD, jednak volební uskupení, jehož součástí byla i TOP 09. Vše však skončilo tak, že zastupitel Petr Hašek ze strany vystoupil. Vedení ODS se naopak s kladenskou koalicí s účastí SPD smířilo.

Místopředsedkyně strany Alexandra Udženija tehdy argumentovala tím, že ODS nemá klauzuli, která by přímo zakazovala koalice s SPD, a poukázala na situaci ve městě. „Je zajímavé se podívat na situaci v Kladně, kdy podle informací, které mám, pan primátor Kladna Volf (z vítězné Volby pro Kladno) vedl velmi ostrou a útočnou kampaň a vlastně se všichni domluvili proti němu,“ řekla.